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Sanah Camara signe professionnel au FC Nantes

Par Allan Brevi
1 min.
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Pur produit de la formation nantaise, Sanah Camara a franchi une étape importante en signant son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Présent au club depuis son plus jeune âge, le milieu de terrain de 18 ans poursuit ainsi sa progression au sein de la maison jaune et verte, qu’il a intégrée dès 2013.

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International chez les jeunes, Camara s’est illustré sous le maillot des Bleuets, notamment lors de l’Euro U17 2025 conclu par une finale. Également acteur du récent succès du Challenge Espoirs avec les jeunes Nantais, il confirme son statut de grand espoir du club, qui voit en lui un élément d’avenir pour son entrejeu.

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