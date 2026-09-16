Sénégal : Patrick Vieira va appeler Malang Sarr

Surveillé mais jamais appelé par Pape Thiaw durant son mandat, Malang Sarr devrait enfin connaître sa première convocation avec le Sénégal. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de Lens va être appelé par le nouveau sélectionneur Patrick Vieira. Le champion du monde 2018 annoncera ce vendredi sa première liste à la tête des Lions de la Téranga.

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Pour rappel, Malang Sarr a quitté le RC Lens cet été pour rejoindre le club saoudien de NEOM. L’ex-international espoir français s’est vite imposé comme un titulaire indiscutable là-bas (8 matchs commencés comme titulaire sur 8). Le Sénégal disputera trois matchs lors de cette trêve : en Mozambique et en Éthiopie, les 25 et 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2027, puis au Stade-Vélodrome de Marseille le dimanche 4 octobre face aux Comores, en amical.