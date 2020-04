Lionel Messi a tranché entre Neymar et Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ou Neymar ? En Catalogne, le débat est lancé, puisqu'il semble désormais évident que le FC Barcelone ne pourra pas recruter les deux. Les informations sont un peu contradictoires, puisque si certains médias ont annoncé que les Blaugranas avaient laissé tomber pour Neymar et avaient fait de l'Argentin leur priorité, d'autres affirment que Josep Maria Bartomeu veut toujours foncer sur le Parisien.

Et selon la Cadena SER, Neymar est considéré comme une « certitude », notamment à cause de la volonté du joueur de revenir, ce qui n'est pas le cas de l'Intériste. Mieux encore, le média ajoute que Lionel Messi, s'il devait choisir entre les deux, miserait clairement sur son ancien acolyte avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2015. « S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien », précise une source du club catalan à la radio espagnole. C'est clair comme ça.