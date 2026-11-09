L’Atlético de Madrid prépare un transfert surprise cet hiver

L’Atlético de Madrid s’intéresse à Martín Zubimendi en vue du prochain mercato hivernal. Selon les informations de Radio Nacional de España (RNE), Mateu Alemany estime que l’effectif madrilène peut encore être amélioré et aurait ainsi identifié le milieu d’Arsenal comme une piste intéressante. L’ancien joueur de la Real Sociedad a disparu des radars dans la rotation des Gunners et souhaiterait retrouver davantage de temps de jeu. Un contexte qui pourrait pousser l’international espagnol à envisager un départ, alors que le Real Madrid avait également suivi son profil jusqu’à récemment.

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L’opération s’annonce toutefois compliquée, puisque plusieurs clubs européens seraient intéressés par le joueur. Son profil plaît particulièrement à Diego Simeone, qui rêverait de l’associer à Pablo Barrios dans l’entrejeu. La radio locale évoque également la situation de Julián Álvarez, dont le nom avait été associé à Arsenal lors du dernier mercato estival. La possibilité de voir les deux joueurs concernés par une même opération, voire un échange, n’est pas totalement écartée, mais reste jugée improbable.