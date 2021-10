EdF : Blaise Matuidi revient sur son départ des Bleus

Champion du monde avec les Bleus lors du Mondial 2018, en Russie, Blaise Matuidi (34 ans) a pris la décision de quitter la Juventus et l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami, nouvelle formation de Major League Soccer (MLS). Après avoir célébré sa 84e et dernière sélection en octobre 2019, l'ex-joueur du PSG a manqué l'Euro 2020 et n'a pas été appelé pour disputer la Ligue des Nations, remportée par les hommes de Didier Deschamps le 10 octobre dernier. Pour autant, Blaise Matuidi n'a aucun regret.

«Je savais qu'il y aurait des conséquences par rapport aux Bleus, j'avais un espoir au début, je ne vous le cache pas. Cela a été un choix du sélectionneur. On a beaucoup discuté, je lui ai dis que j'avais conscience de mon choix. Aujourd'hui je n'ai aucun regret, je suis parti de l'équipe de France avec la tête haute», a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo. Un choix de Didier Deschamps que le milieu de terrain semble donc comprendre.