Portugal : Jorge Jesus lâche ses vérités sur l’affaire Cristiano Ronaldo

Premier du classement du groupe 4 de la Ligue A après ses victoires face au Pays de Galles (1-0) et à la Norvège (2-1), le Portugal a parfaitement démarré son parcours en Ligue des Nations. La Seleção das Quinas doit toutefois gérer un déplacement au Danemark sous haute tension. La raison ? La bouderie de Cristiano Ronaldo. À 41 ans et malgré 234 sélections (146 buts), celui qui se disait prêt à faire tout ce que Jorge Jesus lui dirait de faire n’a pas apprécié d’être laissé sur le banc de touche contre la Norvège alors que, selon les médias locaux, Jesus lui aurait promis d’entrer en jeu. Une bouderie qui a obligé le président de la Fédération Portugaise (FPF) à bouleverser son agenda en urgence pour se rendre au Danemark dès hier soir pour y organiser une réunion de crise en urgence avec CR7 et son sélectionneur.

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Autant dire que la conférence de presse d’avant-match de Jorge Jesus et de Ruben Dias prévue ce mercredi à 17h était très attendue. Premier à s’exprimer, le défenseur de Manchester City est, dans un premier temps, revenu sur l’une des scènes marquantes de l’après-match face à la Norvège : le choix de Ronaldo de ne pas aller saluer les supporters. « Il s’agit d’un moment de frustration de 15 secondes qui n’a rien à voir avec son engagement avec la sélection. Après 5 minutes, on est tous dans le vestiaire à fêter la victoire », a-t-il confié, avant de répondre à une question sur l’ambiance au sein de la sélection nationale. « Je comprends votre question, mais vous verrez bien aujourd’hui à l’entraînement. Vous ressentirez cette joie, vous nous verrez sourire, vous nous verrez heureux. C’est un nouveau cycle. Nous sommes tous très heureux de nous lancer dans cette nouvelle aventure. Nous avons déjà vécu deux aventures et nous sommes impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve. »

«C’est là que j’ai commis une erreur»

Puis ce fut au tour de Jorge Jesus de prendre la parole. Homme de caractère, le technicien de 72 ans a immédiatement tenu à mettre les points sur les i, avant de répondre aux questions sur son emblématique capitaine. « Je voudrais commencer par une introduction. Le plus important, c’est l’objectif de ce que nous allons vivre à Copenhague. C’est le respect de l’adversaire : nous allons affronter un adversaire de taille. Notre mission est de remporter la Ligue des Nations. Je n’ai pas un seul joueur, j’en ai 23. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur n’importe quel joueur. Quant à Ronaldo, une seule question ne suffit pas. Trois, c’est trop. Je n’autorise que deux questions sur Ronaldo. Ronaldo n’est pas la raison principale de ma présence ici. Ce qui compte, c’est le Danemark », a-t-il déclaré, avant de revenir sur son choix de ne pas utiliser CR7 contre la Norvège.

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« C’est vrai que je me suis mis d’accord avec lui, nous avons élaboré un plan comme avec Bruno Fernandes et j’ai dit à Cris’ qu’il ne jouerait ni le match en Norvège ni celui contre le Danemark, parce que j’ai travaillé un an avec Cris’. Je ne suis pas arrivé il y a trois mois en équipe nationale pour faire la connaissance de Cris’. Je connais parfaitement les capacités physiques de Cris’.(…) Je ne suis pas le genre d’entraîneur qui, dès que je m’assois sur le banc, pense déjà qu’à la 60e minute et au changement que je vais faire. J’avais convenu avec lui qu’il ne jouerait pas les deux premiers matchs, mais je me suis dit pendant le match que j’aurais peut-être besoin de lui dans les dernières minutes. Mais le match m’a dicté autre chose et je ne l’ai pas fait entrer. Voilà la vérité. (…) Pendant le match, je me suis dit que j’aurais peut-être besoin de lui et qu’il allait s’échauffer. Et puis je ne l’ai pas fait entrer. N’importe quel joueur n’est pas content quand il s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes, et qu’ensuite il n’entre pas en jeu. Personne n’est content. Encore moins Cris’. (…) Qu’est-ce que j’ai promis ? Comme je l’ai dit, je n’allais pas le faire entrer en jeu, mais j’ai dit avant le match : « Cris’, si j’ai besoin de toi, tu joueras 20 ou 30 minutes », et il a répondu « d’accord ». Une fois sur le terrain, je lui ai demandé de s’échauffer à la 45e minute, je ne savais pas ce que j’allais faire. C’est là que j’ai commis une erreur, j’aurais dû le faire s’échauffer environ 15 minutes plus tard. Je ne savais pas ce qui allait se passer, j’ai commencé à observer le match et je ne l’ai pas fait entrer. »

Gonçalo Ramos jouera demain

Ensuite, après avoir répondu à la polémique liée à son choix face à la Norvège, Jesus est revenu sur le fait qui a mis le feu aux poudres aux médias portugais hier après-midi : l’absence de CR7 à l’entraînement. « Il n’a pas refusé de s’entraîner. Francisco Conceição, qui était blessé, et João Félix ne se sont pas entraînés et Cris’ a fait de la musculation. Il a fait des exercices de mobilisation sur le terrain, puis des exercices de renforcement à l’hôtel. Il n’a pas refusé. Il va s’entraîner aujourd’hui. Il n’a pas refusé de s’entraîner. C’est impossible. Ce n’est pas Cris’. Pensez-vous qu’un joueur d’une équipe nationale refuse de s’entraîner ? » Mais si le coach lusitanien assure qu’il n’y avait pas de quoi en faire toute une histoire, cet événement a quand même forcé le président de la fédération portugaise (FPF), Pedro Proença, à annuler sa présence au match des Espoirs pour foncer au Danemark deux jours plus tôt. « Le président Proença nous a parlé, à Cris’ et à moi, parce que c’est le rôle d’un président. Parler au capitaine, à l’entraîneur quand il y a des rumeurs. S’il n’y avait pas eu cette affaire, il serait quand même venu, mais nous avons discuté tous les trois. J’avais déjà parlé à Cris’ après le dîner. Il n’est pas venu pour régler quoi que ce soit, car il n’y avait rien à régler », a répondu Jesus.

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Patron de son équipe bien décidé à éteindre rapidement tout début d’incendie, Jorge Jesus a conclu sa conférence de presse en réaffirmant son autorité et sa réputation de coach non influençable. Quand un journaliste lui a subtilement demandé s’il comptait procéder à quelques changements dans sa composition d’équipe par rapport au match contre la Norvège, afin de savoir si Ronaldo avait une chance de débuter la rencontre, Jesus a été droit dans ses bottes. « Je vais procéder à des changements. J’en ai toujours fait 3 ou 4 à chaque match. C’est indispensable pour les entraîneurs qui participent à cette compétition. Avec 4 matchs en 11 jours, soit pratiquement un tous les trois jours, il faut faire tourner les joueurs qui semblent plus fatigués que les autres. Demain, je ferai de même. 3 ou 4 joueurs vont à nouveau entrer en jeu. (…) Aujourd’hui, je vais m’entraîner. Si tout se passe comme prévu, c’est Gonçalo (Ramos) qui jouera. » Cristiano Ronaldo a beau bouder, le patron, c’est bien Jorge Jesus.