La suite après cette publicité

L'affiche entre les Girondins de Bordeaux et le Paris SG ce mercredi (28e journée de Ligue 1) sera l'occasion pour Mauricio Pochettino de retrouver Jean-Louis Gasset, qu'il avait bien connu lors de son passage comme joueur dans la capitale. Et l'Argentin tient en très haute estime le technicien aquitain, qu'il considère comme «l'une des personnes qui en sait le plus sur le football dans le monde».