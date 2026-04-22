Le Real Madrid pisterait un coach surprise

Qui entraînera le Real Madrid la saison prochaine ? S’il n’est toujours pas exclu de voir Alvaro Arbeloa poursuivre sa mission, plusieurs médias affirment que le coach actuel des Merengues sera remplacé. Les noms de Zinedine Zidane, Didier Deschamps, José Mourinho, Mauricio Pochettino et Jürgen Klopp sont régulièrement cités. Mais Sport Bild nous apprend qu’il existerait une autre piste.

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Une piste menant en Bundesliga. Le média allemand assure que le Real Madrid suivrait attentivement Sebastian Hoeness, le coach de Stuttgart. Le coach du quatrième du classement de Bundesliga aurait impressionné les Madrilènes par son jeu alors qu’il n’a pas de gros moyens. Reste toutefois à savoir si cette piste inattendue est réelle ou s’il s’agit d’une rumeur visant à décrocher une petite revalorisation salariale…