La statistique hallucinante de l’AS Monaco après l’exploit face à Lens

C’est la surprise de cette 23e journée de Ligue 1. Porté par un vrai caractère et une force collective, l’AS Monaco a frappé fort en s’imposant sur la pelouse du RC Lens ce samedi (2-3). Menés de deux buts à la 56e minute, les hommes de Sébastien Pocognoli ne paniquaient pas et renversaient totalement la rencontre grâce à une réaction pleine d’efficacité et de maîtrise. Face à une équipe lensoise difficile à manœuvrer devant son public, Monaco montrait un visage conquérant au point de faire basculer le match en seulement dix minutes. Par ailleurs, une statistique qui fait froid dans le dos a illustré ce succès sorti de nulle part à Bollaert.

La suite après cette publicité

Au-delà des trois points précieux empochés, cette victoire a une force symbolique puisque l’AS Monaco s’impose enfin à l’extérieur après avoir compté deux buts de retard en Ligue 1, et ce, pour la première fois depuis le 24 septembre 2015, contre Montpellier à la Mosson. Neuf ans plus tard, le club monégasque peut donc avoir le sourire aux lèvres. Ils grimpent ainsi à la 6e place du classement en championnat, et font caler Pierre Sage et ses hommes.