La FIFA a versé 2,7 millions d’euros à une agence pour préserver l’image de Gianni Infantino

La FIFA a engagé une agence de communication pour travailler notamment sur l’image de son président Gianni Infantino. Selon The Times, qui a consulté le contrat, l’instance mondiale est liée depuis mars 2025 à Ten Toes Media, une agence londonienne spécialisée dans le sport. Le partenariat, d’une durée de 22 mois jusqu’en décembre 2026, représente près de 2,7 millions d’euros. Parmi les missions confiées à l’agence figurent notamment la volonté d’« accroître la visibilité de l’organisation » et de « préserver l’image de la FIFA et de son président ». Ten Toes Media doit également fournir des analyses, des renseignements et différents outils afin d’aider la FIFA à piloter sa communication conformément à la vision d’Infantino.

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Cette collaboration intervient dans une période délicate pour le dirigeant de la FIFA, confronté ces derniers mois à plusieurs polémiques. Les ingérences politiques qui ont accompagné la Coupe du monde, l’échec de son projet de création d’une société commerciale ou encore ses tensions avec plusieurs Fédérations et Confédérations, dont l’UEFA, ont alimenté les critiques autour de sa présidence. L’efficacité du travail de Ten Toes Media sera évaluée à travers l’évolution du nombre d’abonnés et des impressions générées sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui concerne donc directement la présence numérique d’Infantino, alors que sur son compte Instagram, seuls les comptes qu’il suit sont actuellement autorisés à commenter ses publications.