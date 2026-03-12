L’Allemagne se moque d’Arsenal et de la Premier League

Décidément, les clubs anglais n’ont pas la cote depuis ce matin. Il faut dire que les quatre défaites et les deux matches nuls concédés par les six équipes anglaises (un record) présentes en huitième de finale de Ligue des Champions n’aident pas. Un désastre plutôt inattendu qui vaut aux clubs de Sa Majesté d’être épinglés par les médias européens. Et l’Allemagne ne déroge pas à la règle. Car hier, nombreux ont été les observateurs à avoir été frustrés par le match nul concédé par le Bayer Leverkusen face à Arsenal.

La suite après cette publicité

Arsenal pris à son propre piège

Leaders incontestés de la phase de ligue, les Gunners étaient logiquement annoncés comme les grands favoris de ce huitième de finale, face à un adversaire plus qu’abordable et qui avait été étrillé 7-2 par le PSG en début de saison. Mais la magie du football rend ce sport parfois imprévisible. Appliqués et sérieux, les joueurs de Kasper Hjulmand ont, ironie du sort, pris les Londoniens à leur propre jeu en ouvrant le score sur corner. Le finaliste de l’édition 2002 pensait même tenir son exploit avant de concéder un penalty en toute fin de match. Une sanction généreusement accordée aux Gunners par l’arbitre du match et transformée par Kai Havertz (1-1). Un penalty qui a fait parler.

La suite après cette publicité

«Pour moi, il n’y a pas penalty. Je pense que parfois, l’arbitre ne devrait pas siffler, puis vérifier avec le VAR, afin d’être sûr à 100 %. Mais il siffle, alors ce n’est pas clair ni évident. Pour moi, ce n’était tout simplement pas le cas. Cela aurait été mieux pour nous avec une victoire 1-0, mais c’est comme ça. Je ne vois pas de penalty là-dessus, mais c’est comme ça que ça s’est passé», a confié Hjulmand devant les médias. Un constat partagé par son capitaine Andrich. «Je ne comprends pas comment on ne peut ne pas dire (à l’arbitre) : “changez cette décision !” C’est inadmissible !» Idem pour les médias. «Accorder ce penalty était une honte pour la justice, car lors du duel entre Malik Tillman et Noni Madueke, il n’y avait ni fautif ni victime. Les images étaient claires, un contact minime était visible, mais il n’était pas à l’origine de la chute de l’attaquant d’Arsenal», s’est insurgé le Süddeutsche Zeitung.

Autre point de litige : le but de Leverkusen. S’il n’y a rien à redire sur la tête d’Andrich, l’action du but a tout de même été marquée par une intervention d’Ibrahim Maza sur un joueur d’Arsenal, Eberechi Eze, alors que le ballon n’était pas en jeu. Pour beaucoup, Arsenal a été pris à son propre piège, même si Hjulmand a dû s’expliquer après avoir critiqué la veille du match ce genre de tactique utilisée par les Gunners sur coup de pied arrêté. « Je pense qu’il y a eu un petit malentendu lors de ma conférence de presse d’hier (avant-hier, ndlr), où j’ai remis en question la manière dont Arsenal utilise les blocs offensifs. Il ne s’agit pas d’Arsenal, mais des règles. Nous faisons la même chose. Toutes les équipes le font. Nous mettons en place des blocs offensifs, nous faisons des charges pour créer de l’espace, et je me demande simplement si c’est légal. Est-ce que les règles autorisent réellement à éliminer des joueurs qui n’ont pas le ballon ? », a-t-il confié, avant d’expliquer son bref échange avec le Français Nicolas Jover (coach des coups de pied arrêtés d’Arsenal) après l’ouverture du score.

La suite après cette publicité

«Il apparaît vite évident que leur prétendue supériorité relève davantage du mythe que de la réalité»

« Il a simplement dit : « vous le faites aussi, n’est-ce pas ? » Et je lui ai répondu : « oui, nous le faisons aussi ! C’est la même chose pour toutes les équipes. Nous le faisons tous. » Pour les observateurs allemands, ce nul a des allures de victoire. «Aucune équipe n’a jamais réalisé un tel exploit en Ligue des Champions ! Le Bayer Leverkusen savoure un match nul en demi-teinte face à Arsenal», peut-on lire sur Spox. Et voir le Bayer Leverkusen prendre Arsenal à son propre piège avait quelque chose de savoureux. « On bat Arsenal avec les méthodes d’Arsenal. À la limite de la légalité. Le banc d’Arsenal est avec le quatrième arbitre sur le but. C’était dingue. Arsenal le fait tellement souvent qu’ils ne peuvent pas se plaindre », a commenté le consultant et ex-joueur du Bayern Munich Nils Petersen sur DAZN. Même son de cloche au Süddeutsche Zeitung. «En Angleterre, les plaintes contre le jeu parfois stérile du leader du classement de la Premier League se multiplient et les spectateurs de la BayArena ont trouvé que ces critiques étaient justifiées. Arsenal n’a pris l’initiative que sporadiquement. L’un de ces moments aurait toutefois pu leur permettre de mener 1-0 après 20 minutes, mais Gabriel Martinelli n’a touché que la barre transversale à bout portant. Les détracteurs du style de jeu londonien ont dû s’en réjouir».

Enfin, le Frankfurter Allgemeine est allé plus loin dans sa critique. «Leverkusen était immensément fier de sa bonne performance, d’autant plus qu’une défaite cuisante face à la meilleure équipe de la phase de ligue de la Ligue des Champions était envisageable. Parmi les clubs de Bundesliga, hormis le Bayern Munich, un profond respect s’est instauré pour les clubs de la légendaire Premier League, en raison des sommes colossales en jeu et du fait que leur championnat national captive les audiences du monde entier. Mais dans un duel aussi direct avec les leaders du meilleur championnat du monde, il apparaît vite évident que leur prétendue supériorité relève davantage du mythe que de la réalité. Surtout maintenant, alors que la saison est déjà bien entamée et que la fin est encore loin, les Anglais sont prenables. Galatasaray a battu Liverpool, Manchester City a été écrasé 3-0 par le Real Madrid au Bernabéu, Chelsea a subi une lourde défaite 5-2 à Paris, tout comme Tottenham face à l’Atlético Madrid. Et les visiteurs londoniens à Leverkusen ont eu besoin de la clémence de l’arbitre pour éviter la défaite.» De quoi rhabiller les Anglais pour les derniers jours de l’hiver…