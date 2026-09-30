Portugal : le jet privé de Cristiano Ronaldo en route pour le Danemark !

Les journalistes lusitaniens présents au Danemark pour le choc de demain face au Portugal vont peut-être assister à une scène légendaire. Boudeur après être resté sur le banc contre la Norvège, Cristiano Ronaldo espérait sans doute débuter le match face aux Danois. Cet après-midi, son sélectionneur Jorge Jesus assurait également qu’il n’y avait aucun problème avec son numéro 7 et que ce dernier serait bien présent à l’entraînement du jour. Mais après avoir annoncé qu’il comptait titulariser Gonçalo Ramos, Jesus a visiblement provoqué l’ire de CR7.

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Ronaldo n’a pas participé à l’entraînement du jour et a même quitté le stade du Parken alors que ses coéquipiers débutaient leur séance. La fédération portugaise n’a pas encore communiqué, mais A Bola et la chaîne de télévision SIC assurent qu’un nouvel événement pourrait annoncer la non -participation de Ronaldo au match de demain. Le jet privé de la star lusitanienne a décollé de Madrid et doit atterrir à Copenhague ce soir vers 22h15. Il est ensuite censé rentrer en Espagne à 23h15. Avec Cristiano Ronaldo à son bord ? Le suspense reste entier.