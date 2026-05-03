Ligue 1 : le Paris FC étrille Brest, Auxerre assure quasiment son barrage, Toulouse surprend Strasbourg

Dans ce multiplex de la 32e journée de Ligue 1, trois rencontres se disputaient simultanément avec des enjeux variés aux quatre coins des stades. À la Meinau, Strasbourg visait l’Europe face à Toulouse tandis que le Paris FC recevait Brest avec l’objectif de se rapprocher de la première moitié de tableau. Enfin, à l’Abbé-Deschamps, Auxerre jouait gros dans la course au maintien contre Angers. Les dynamiques étaient contrastées entre des Strasbourgeois ambitieux, des Parisiens entreprenants et des Auxerrois sous pression, alors que Toulouse et Brest tentaient de se relancer et qu’Angers n’avait plus rien à jouer.

La suite après cette publicité

La première période a offert du spectacle sur les trois pelouses. Strasbourg a pris l’avantage grâce à un superbe enroulé d’Amo-Ameyaw après une montée en puissance progressive (27e), avant de se faire rejoindre par Toulouse sur une belle projection conclue par Méthalie (42e). Du côté de Paris, le Paris FC a rapidement pris le contrôle des débats avec une ouverture du score de Matondo après un cafouillage dans la surface (13e), puis un second but signé Geubbels sur une projection rapide dans la profondeur (20e). Brest a été dominé dans tous les compartiments.

Un multiplex riche en buts marqués

Au retour des vestiaires, les dynamiques se sont confirmées même si les scénarios sont restés ouverts. Strasbourg et Toulouse ont continué de se rendre coup pour coup avec une grosse intensité et plusieurs occasions, notamment une parade de Penders sur une frappe de Russell-Rowe (48e). À Paris, Brest a tenté de réagir avec plus d’allant, mais le manque de précision dans le dernier geste, comme sur le face-à-face manqué de Labeau Lascary (58e), a empêché les Bretons de revenir dans la partie face à des Parisiens toujours solides. À Auxerre, le tournant est intervenu lorsque De Percin a repoussé un penalty de van den Boomen, maintenant l’avantage des siens (51e). La suite a été décisive dans les trois rencontres. Auxerre a fait le break grâce à un superbe mouvement conclu par Mara pour son doublé (61e), avant que Sinayoko n’aggrave encore la marque dans la foulée pour sceller quasiment le sort du match (67e). À Strasbourg, le score est resté indécis malgré des occasions des deux côtés et un rythme soutenu, les deux équipes se neutralisant jusqu’au but d’Emersonn (84e) pour libérer le Téfécé, victorieux ce dimanche en Alsace (1-2).

La suite après cette publicité

A Auxerre, les locaux ont pris les devants grâce à Mara, opportuniste après une première frappe repoussée (12e), dans une première période maîtrisée face à des Angevins rapidement réduits à dix après l’expulsion de Sbaï juste avant la pause (45e+1). Ainsi réduits à dix, les Angevins ont même obtenu un second penalty en fin de match, transformé par Koyalipou, sans empêcher une nette victoire auxerroise (3-1). Déjà devant à la pause grâce à Matondo et Geubbels, les Parisiens ont déroulé après le break. Matondo s’est offert un doublé au retour des vestiaires, avant que Koleosho, entré en jeu, ne corse encore l’addition en fin de match (89e). Une prestation maîtrisée de bout en bout pour les hommes d’Antoine Kombouaré, qui n’ont jamais été inquiétés (4-0). Ces résultats permettaient à Auxerre de relancer totalement la course au maintien en revenant sur Nice, tandis que Strasbourg restait en embuscade pour l’Europe et que le Paris FC se rapprochait de la première moitié de tableau à l’approche du sprint final.

Tous les résultats du multiplex de la 32e journée