Atlético : Luis Suarez joueur le plus décisif de Liga

Au terme d’un match fou, l’Atlético de Madrid a su renverser Osasuna et faire un très grand pas vers le titre de Liga. À une seule journée de la fin du championnat, les Colchoneros comptent deux points d’avance sur son dauphin le Real Madrid et peuvent remercier Luis Suarez. L’Uruguayen a inscrit le but victorieux. Un but qui lui permet d’avoir une statistique plus qu’impressionnante.

La suite après cette publicité

Comme révélé par Opta, Luis Suarez (34 ans) est devenu le joueur le plus décisif de Liga à égalité avec Youssef En-Nesyri (23 ans, Séville). Depuis le début de saison, il est le joueur qui a rapporté le plus de points à son équipe. Ses 20 buts ont permis de rapporter 19 points à son équipe, c’est donc autant que le Marocain.

19 - Luis Suárez 🇺🇾 has equaled Youssef En Nesyri as the player to have provided the most points for this team thanks to his goals in #LaLiga this season (20 goals - 19 points). Decisive#AtletiOsasuna pic.twitter.com/ThPzKCASEk