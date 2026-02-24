L’OM dénonce une tentative de piratage !

Décidément, c’est la mode en ce moment. Alors que plusieurs grands groupes ou même la direction générale des impôts ont été victimes de piratage et de vols de données ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a également subi une tentative de hack. C’est ce que vient de dévoiler le club dans un communiqué officiel publié sur son site. Mais cette fois, tout indique que les hackers ont été repoussés par les services de cyber-sécurité qui travaillent avec l’écurie phocéenne.

« L’Olympique de Marseille informe avoir récemment fait l’objet d’une tentative d’intrusion informatique, dans un contexte national et international marqué par une recrudescence d’attaques visant de grandes organisations. Grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée. À ce jour, toutes nos activités peuvent se poursuivre normalement, en toute sécurité, et nous continuons nos investigations sur le périmètre concerné. Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis. La protection des données personnelles et la confiance de nos supporters restent notre priorité absolue. À ce titre, une procédure a été engagée auprès des autorités compétentes, notamment la CNIL, et une plainte va être déposée. Nous encourageons également chacun à adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique : renforcer ses mots de passe, rester vigilant face aux tentatives de phishing, et signaler toute activité suspecte », a expliqué le club phocéen.