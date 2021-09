ESTAC : Adil Rami pas surpris par le début de saison de l'OM

Parti de France en 2019 après son expérience à l'Olympique de Marseille, Adil Rami est revenu dans l'Hexagone cet été. Après avoir joué pour plusieurs clubs aux quatre coins de l'Europe, le champion du Monde 2018 s'est engagé il y a quelques semaines en faveur de l'ESTAC. Même s'il n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs, l'ancien élément de Boavista a déjà un œil sur les autres équipes du championnat de France. Et notamment sur l'OM, son ancienne formation. Le Français n'est d'ailleurs pas étonné par le début de saison des Phocéens, comme il l'a expliqué à Prime Videoe, même si la suite sera plus compliqué pour lui.

«Je ne suis pas surpris parce que généralement, les premières saisons avec un nouvel entraîneur, ça part bien, mais ça se complique par la suite lors de la deuxième année. Mais je connais Sampaoli et c'était la même chose avec Séville. Là où ils vont devoir être forts, c'est physiquement et athlétiquement. Ca ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence là toute la saison. C'est beaucoup d'efforts, de travail, de cardio... Et ils ont beaucoup de matches parce qu'ils sont en Europa League. C'est un beau début de saison, tant mieux pour eux, mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison», a lâché le joueur de 35 ans.