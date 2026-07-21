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Süper Lig

Bamba Dieng va signer en Turquie

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bamba Dieng à l'entrainement du FC Lorient @Maxppp

Libre de tout contrat après une dernière saison folle avec Lorient où il aura inscrit 16 buts en 26 matchs, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng va quitter la France pour la Turquie. Selon Matteo Moretto, le natif de Pikine devrait prendre le chemin du club d’Amed SK.

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Promu en Turquie, le club kurde s’annonce déjà comme l’une des attractions de la Süper Lig la saison prochaine et souhaite s’appuyer sur le joueur de 26 ans pour son attaque. Proche du club saoudien d’Al-Shabab avant que la Saudi Pro League freine le dossier, il n’aurait plus que quelques détails à régler avec Amed SK.

Pub. le - MAJ le
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