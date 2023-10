La Juventus est prête à tourner la page Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba (30 ans) vit dans l’attente depuis près d’un mois. Le 11 septembre dernier, alors qu’une interview touchante du Français était publiée le matin même, le champion du monde 2018 recevait l’une des pires nouvelles pour la suite de sa carrière. Contrôlé positif à la testostérone à l’issue d’un match contre Udinese (qu’il n’a même pas joué), Pogba pourrait bien ne plus rejouer avant de longs mois.

Suspendu à titre provisoire dans la foulée par son club, le milieu de terrain avait demandé une contre-expertise le 14 septembre. Une procédure reportée au 5 octobre prochain. Dans deux jours, l’international tricolore (91 sélections, 11 buts) va donc être fixé sur son sort. Et si l’échantillon B confirme les soupçons de dopage, Paul Pogba risque une longue suspension.

De son côté, la Juventus se tient prête à réagir si la mauvaise nouvelle est confirmée. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous apprend que les Bianconeri ont en effet désigné le successeur idéal du Français. Il s’agit du Danois de Tottenham PIerre-Emile Hojbjerg. Âgé de 28 ans, le Scandinave évolue chez les Spurs depuis 2020, mais cette saison, il est remplaçant (0 titularisation en 6 matches de Premier League), derrière la paire Sarr-Bissouma.

Sous contrat jusqu’en 2025, Hojbjerg serait un élément plus accessible que le Gunner Thomas Partey, également cité pour remplacer Pogba il y quelques semaines. De plus, le Danois possède deux avantages : son salaire (environ 6 M€ par an) ne serait pas inaccessible et, contrairement à Partey, il ne disputera pas la Coupe d’Afrique des Nations en 2024. Affaire à suivre.