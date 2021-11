Chelsea : Thomas Tuchel veut garder Antonio Rüdiger

Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2022, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger ne donne pas d'indice sur son avenir : restera-t-il ou non chez les Blues ? En effet, l'international aux 49 sélections (2 buts) serait convoité par plusieurs écuries européennes, comme le Bayern Munich, le Real Madrid, ou encore le Paris Saint-Germain, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. Il pourrait alors négocier avec eux dès cet hiver pour un départ libre l'été prochain.

La suite après cette publicité

D'après les informations de l'Evening Standard, son entraîneur et compatriote Thomas Tuchel n'écarte pas la possibilité de prolonger son bail à Stamford Bridge, considérant que le CFC est le club parfait pour lui. Avec 16 titularisations en autant de rencontres cette saison, il est l'un des joueurs-clés de l'ancien coach du PSG : «La situation est ce qu'elle est. Nous voulons qu'il reste, c'est très clair et il le sait. Mais parfois, dans ces situations, il y a un certain retard et, évidemment, il y a un retard dans ces discussions et sa décision», avait-il déclaré en conférence de presse.