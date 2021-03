Mercato FC Barcelone : Ronald Koeman tient tête à Joan Laporta

Recruté par Josep Maria Bartomeu pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman avait de quoi douter de son avenir au FC Barcelone. Débarqué alors que se profilaient à l’horizon les élections présidentielles du club blaugrana, le Batave n’était sûr de rien. Pour preuve, les rumeurs de départ se sont accentuées juste après le retour au pouvoir de Joan Laporta. Mais ça, c’était avant que la nouvelle direction observe les changements intéressants effectués par celui qui a porté les couleurs culé entre 1989 et 1995.

« Ronald, tu sais que tu as la confiance de la nouvelle équipe dirigeante. Ce que nous désirons, et nous le voyons déjà, c’est que l’équipe s’améliore. Nous sommes très contents, et nous espérons que ça ira encore plus loin », avait d’ailleurs déclaré Laporta lors de son discours d’investiture. Une tendance qui avait été confirmée quelques jours plus tard par Esport3. Le média catalan annonçait en effet que Koeman allait bien honorer son contrat jusqu’à son terme (2022).

Ravi d’avoir la confiance de ses nouveaux patrons, le Hollandais n’est pas prêt à céder à tout pour autant. Et Joan Laporta s’en est rendu compte. À l’heure d’évoquer le prochain mercato estival, le coach culé a fait part de ses deux priorités, à savoir le milieu de terrain Georginio Wijnaldum et l’attaquant Memphis Depay. Deux compatriotes qui possèdent l’avantage d’être bientôt libres de tout contrat. Sauf que le joueur de Liverpool et celui de l’Olympique Lyonnais ne sont pas vraiment des cibles de choix pour Laporta.

Koeman ne lâche rien face à Laporta

Pour son attaque, ce dernier pense plutôt à Sergio Agüero et se prend même à rêver de joueurs hors de prix tels que Erling Haaland ou Lautaro Martinez. Et selon Mundo Deportivo, le Barça privilégie également la prolongation du jeune Ilaix Moriba à la signature de Wijnaldum. Mais Koeman ne veut rien entendre.

Hier, Sport confirmait que le Hollandais a bien fait savoir qu’il ne voulait pas d’Agüero. Et hier soir, la radio RAC1 a confirmé que le coach des Culés n’en démord pas : il veut recruter Depay et Wijnaldum. Point barre. Lui et son président trouveront-ils un terrain d’entente ? Réponse dans les semaines à venir.