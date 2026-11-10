LOSC : Olivier Létang affiche sa sérénité pour la prolongation d’Ethan Mbappé

Le LOSC poursuit ses discussions pour sécuriser l’avenir d’Ethan Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier lillois fait l’objet d’échanges avec sa direction depuis plusieurs mois en vue d’une prolongation. Un dossier qui n’a pas encore abouti, mais sur lequel Lille entend avancer positivement. Après la victoire face à Rennes (2-1), dimanche, Olivier Létang s’est montré particulièrement confiant quant à l’issue des négociations.

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Interrogé en zone mixte, le président des Dogues a affiché son optimisme et confirmé la volonté du club de conserver son joueur de 19 ans : « je suis très optimiste. Pour Ethan (Mbappé), il y a des discussions qui sont en cours. […] Il est en fin de contrat, effectivement, mais on a des discussions avec Ethan pour que l’aventure se poursuive ». Un signal encourageant pour le LOSC, qui espère ainsi prolonger le séjour du jeune ailier dans le Nord. D’autant qu’il réalise une première moitié de saison assez intéressante avec 9 titularisations pour 2 buts.