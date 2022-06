Feyenoord prévient l'OL pour Tyrell Malacia

Après Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, l'OL est en passe de boucler sa troisième recrue estivale avec l'arrivée de Tyrell Malacia au poste de latéral gauche, en provenance de Feyenoord. Seulement, il manque encore quelques détails pour parvenir à un accord entre le club rhodanien et celui de Rotterdam. Arne Slot, l'entraîneur du club néerlandais, a prévenu l'OL et son compatriote Peter Bosz.

«Qu'il y ait un club qui ait fait une offre pour lui, ce serait un peu stupide de ma part de le nier maintenant, a déclaré Slot lors de la conférence de presse, tout en restant dubitatif sur l'avenir de son joueur. Mais ce club n'a pas encore réussi à le faire poser en photo avec leur maillot. Ils devront donc travailler un peu plus dur pour cela (...) Tyrell fait partie de ces joueurs qui ne sont pas avec nous cette semaine, car il est aussi devenu international». L'OL a encore toutes ses chances dans ce dossier.