Real Madrid : le point sur le dossier Mariano Diaz

Le Real Madrid est sur tous les fronts. La semaine dernière, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont dû gérer le départ de Zinedine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti sur le banc. Parallèlement à cela, les Merengues se sont aussi penchés sur les prolongations de contrat, notamment celle de Lucas Vazquez, ainsi que le mercato. Un mercato où l'écurie espagnole, qui doit composer avec la crise financière, compte aussi dégraisser un maximum.

Un retour décevant à Madrid

Plusieurs joueurs, dont Mariano Diaz, pourraient être concernés. Revenu dans la capitale ibérique à l'été 2018 après une bonne saison du côté de Lyon, l'attaquant dominicain n'a pas vraiment pu poursuivre sur sa lancée une fois Zinedine Zidane revenu à Madrid. Remplaçant dans l'esprit du coach français, le natif de Barcelone, qui n'a pas été épargné par les blessures, est apparu à 47 reprises toutes compétitions confondues lors des trois dernières années (6 buts).

Il a notamment joué 21 rencontres cette saison 2020-21 avec seulement un but au compteur. Malgré un faible temps de jeu et un statut de deuxième voire même de troisième attaquant (quand il y avait Benzema et Jovic), Mariano Diaz a toujours tenu bon et n'a jamais souhaité quitter le club, qui le poussait clairement dehors. Plusieurs clubs ont tenté leur chance, comme l'AS Roma l'été dernier. Cette année encore, le Real Madrid l'a rapidement placé sur la liste des joueurs indésirables.

Ancelotti va trancher

Mais son cas n'est pas encore scellé en interne. Une source proche du club madrilène nous a expliqué que les Merengues attendaient d'avoir la position définitive de Carlo Ancelotti le concernant. Car le technicien italien apprécie son profil nous a-t-on fait savoir. En cas de départ, les Madrilènes devraient demander au minimum 30M€. Une somme importante quand on sait qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 et qu'il a très peu joué. Mais Mariano Diaz pourrait partir pour moins vu la crise financière.

Outre l'AC Milan, qui pense à un prêt en cas d'échec du dossier Giroud, un club s'est déjà placé pour tenter de l'accueillir. Selon nos informations, Krasnodar rêve de le relancer et pourrait mettre jusqu'à 20M€, même si ce n'est pas dans les habitudes de la maison de dépenser autant. Il reste à savoir si ce projet pourrait séduire le joueur, assez exigeant et qui, rappelons-le, souhaitait absolument rentrer en Espagne malgré sa belle année à Lyon. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Mariano !