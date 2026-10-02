Juventus : la presse italienne perd patience avec Randal Kolo Muani

Il n’y a pas si longtemps, Randal Kolo Muani passait les trêves internationales avec l’équipe de France, où il occupait un rôle de joker de luxe, sous les ordres de Didier Deschamps. Mais sa baisse de forme sur le long terme lui a peu à peu fait perdre son crédit. Et pour cette trêve de trois semaines, il est resté du côté de Turin, où son entraîneur Luciano Spalletti avait promis de travailler spécifiquement avec l’attaquant français.

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Car le rendement de Kolo Muani, acheté pour 38 millions d’euros + 12 millions d’euros de bonus l’été dernier, pose déjà question en Italie. Un but contre le modeste NEC Nimègue en Ligue Europa et c’est tout. Rien en Serie A, où même son nombre de tirs est décortiqué. « un contre Frosinone, un contre Parme, un contre l’équipe néerlandaise et un contre l’Atalanta, et aucun contre Milan et Sassuolo. Si l’on considère le nombre total de tirs, le constat n’est guère plus encourageant : quatre tirs sont passés à côté et quatre ont été contrés, soit en moyenne une tentative toutes les 39 minutes. C’est bien trop peu pour l’attaquant de la Juventus », écrit La Gazzetta dello Sport ce vendredi.

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Encore muet en amical

Mais qu’est-ce qui lui vaut le courroux de la presse italienne en pleine trêve internationale ? Un simple match amical face à la Cremonese, au cours duquel Kolo Muani n’a pas brillé, ni marqué. Aucun tir cadré face à une équipe de deuxième division, en match amical, la coupe est pleine pour les suiveurs italiens.

« Spalletti comptait sur la longue trêve internationale pour redonner confiance au Français et travailler avec lui sur sa condition physique et même ses déplacements. Au lieu de cela, pour l’instant, Kolo reste fidèle à sa timidité habituelle », conclut La Gazzetta. La Juventus s’est d’ailleurs inclinée 1 à 0 face à Cremonese…