Liam Rosenior devient le nouvel entraîneur de Chelsea !

L’axe Strasbourg-Chelsea a encore frappé. Jusqu’ici matérialisée par des transferts de joueurs, la connexion entre le club alsacien et l’écurie londonienne a cette fois pris un tout autre tournant. Tout s’est accéléré le 1er janvier, lorsque la direction des Blues a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Enzo Maresca. La relation entre le board de Chelsea et l’entraîneur italien s’était nettement dégradée ces dernières semaines, notamment après plusieurs prises de parole publiques de l’ex-coach de Leicester, peu tendre avec sa direction. Les rumeurs persistantes l’envoyant à Manchester City pour succéder à Pep Guardiola n’ont fait qu’accentuer la fracture.

La suite après cette publicité

Maresca officiellement licencié, Chelsea s’est donc mis à la recherche d’un nouvel homme pour guider son équipe et mener à bien ses ambitions. Et très rapidement, les dirigeants londoniens ont ciblé un profil précis : Liam Rosenior. Arrivé dans une relative discrétion à Strasbourg à l’été 2024, l’entraîneur anglais de 41 ans a réalisé un travail remarqué avec le Racing Club. Septième de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, qualifié pour l’Europa Conference League, le RCSA a même terminé en tête de la phase de ligue de la compétition européenne, validant ainsi son billet direct pour les huitièmes de finale. Des résultats qui ont séduit BlueCo, actionnaire commun des deux clubs, convaincu d’avoir trouvé en Rosenior l’homme idéal pour incarner le nouveau projet sportif des Blues.

La suite après cette publicité

Un nouveau défi XXL pour Rosenior

S’il n’a pas caché son amour naissant pour Strasbourg, Rosenior n’a pas nié les discussions avec Chelsea, lorsqu’il avait été interrogé là-dessus. Finalement, après un dernier match contre Nice (1-1), le Londonien a fait ses adieux à Strasbourg pour revenir dans sa ville natale. «Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine.L’Anglais a signé un contrat avec le club qui le lie jusqu’en 2032. », a communiqué Chelsea ce mardi.

Rosenior a paraphé un contrat de plusieurs saisons avec les Blues. Le technicien anglais découvrira à la fois la Premier League et les joutes européennes de très haut niveau, avec la lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur. Un défi immense, mais taillé sur mesure pour un entraîneur en pleine ascension, appelé à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière d’entraîneur principal.