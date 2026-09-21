Équipe de France : les Bleus sont déjà sous le charme de Zinedine Zidane !

Zinedine Zidane a effectué ses grands débuts sur le terrain avec l’Équipe de France ce lundi après de nombreuses conférences de presse. En prenant la succession de Didier Deschamps, le champion du monde 1998 hérite d’un groupe au statut immense et des attentes colossales qui vont avec. Tout ça avec la pression de faire, à minima, aussi bien qu’un prédécesseur qui a connu 14 ans au très haut niveau avec les Bleus. Après leur traditionnel défilé de flow à l’entrée du château ce lundi, les joueurs tricolores se sont retrouvés sur les terrains de Clairefontaine pour effectuer leur tout premier entraînement sous la houlette de la légende française.

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Cette première prise de contact a immédiatement séduit le groupe, totalement sous le charme des méthodes de Zidane et de son staff. Alors que certains doutes escortaient sa nomination au poste d’entraîneur des gardiens, Fabien Barthez n’a pas tardé à trouver ses marques sur le terrain Michel Platini. De son côté, Zinedine Zidane s’est montré particulièrement impliqué, arpentant le terrain pour observer chaque atelier réservé aux joueurs de champ comme le rapportent les nombreux journalistes présents sur place. Lors d’un jeu à cinq contre cinq sur terrain réduit, le nouveau sélectionneur est resté au plus près de ses hommes et a donné des consignes simples. Sur un exercice de jeu offensif, ZZ s’est mué en passeur et a montré que sa qualité de passeur est restée intacte au fil des années à l’instar de ce qu’il mettait déjà en place quand il était coach du Real Madrid.

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Entrée en matière réussie pour Fabien Barthez

Une entrée en matière séduisante et qui a plus à tous les étages. Après cette séance d’entraînement, de nombreux joueurs se sont présentés aux micros pour faire part de leurs premières sensations avec le nouveau coach. L’occasion notamment pour Guillaume Restes, qui connaît son premier rassemblement avec les A, de vanter les mérites de Fabien Barthez : «j’ai eu la chance de le côtoyer un petit peu à Toulouse. Ça fait plaisir d’être ici, d’avoir pu faire cette première séance. On prend beaucoup de plaisir, c’est top. On a beaucoup échangé sur son expérience et son parcours. Il a tout gagné en tant que gardien, donc il faut profiter de tout ce qu’il nous dit. La première frappe qu’il a envoyée, c’était lucarne direct, donc il fallait s’adapter. Beaucoup de discussions aujourd’hui. On a pris tout ce qu’on pouvait prendre et ce sont de bons enseignements.»

Également appelé en renfort chez les gardiens suite à la blessure de Robin Risser, Jean Butez savourait lui aussi ce moment privilégié : «je les regardais à la télé, comme beaucoup. C’est vrai que de se retrouver ici avec Fabien Barthez, c’était une bonne première séance. Être avec un staff pareil pour une première sélection, c’est plutôt cool. C’est une première séance, ça a été sur la technique, jouer chaque ballon à fond, être très direct entre nous, être soi-même. Du Fabien Barthez qu’on connaît.» Mais voilà, la magie du staff de Zinédine Zidane ne s’est pas fait ressentir que chez les gardiens : tout le groupe France a été contaminé par les débuts excitants de cette nouvelle ère.

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Les Bleus prennent du plaisir avec Zidane

Pour cause, l’effet du duo de 1998 s’est fait ressentir sur l’ensemble du groupe, où la fascination laisse place à une réelle envie d’apprendre, à l’image du défenseur Maxence Lacroix, qui avait connu la fin du mandat de Didier Deschamps : «ça fait plaisir, c’est beaucoup de fierté. On les a suivis quand on était jeune, maintenant, on peut s’entraîner avec eux. C’est magnifique. Non, pas de pression, mais beaucoup de fierté. Il faut être sûr de ses qualités (sourire). En tout cas lui n’a rien perdu… Il a insisté sur le fait qu’on va passer deux semaines ensemble, apprendre à se connaître avec le nouveau staff, et que ça va être important pour souder les liens… C’est une nouvelle ère. Il faut voir ce que le coach veut de nous.»

Même parmi les cadres plus expérimentés, le plaisir de fouler la pelouse sous la direction de leur idole de jeunesse est resté intact. C’est en tout cas le sens du discours de Dayot Upamecano aux journalistes après la séance : «on a pris du plaisir surtout. Aujourd’hui c’était plus de l’adaptation, aussi pour accueillir les nouveaux. On a passé un très bon entraînement. Je suis très heureux. On était tous fans de lui quand on était petit. De Barthez aussi et ça fait plaisir d’apprendre de lui. C’est dur de reproduire les contrôles de Zidane (rires). Ses premiers mots ? C’était de mettre de l’application sur le terrain et c’est ce qu’on a essayé de faire.» Voilà ce que l’on pourrait appeler des débuts idylliques. Reste à réussir les débuts en match avec le déplacement en Turquie ce vendredi dans le cadre de la Ligue des Nations (20h45).