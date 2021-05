PSG : Alessandro Florenzi en dit plus sur son avenir

La suite après cette publicité

Prêté par l’AS Roma au Paris Saint-Germain cette saison, Alessandro Florenzi réalise un exercice mitigé. Le latéral italien a alterné entre le bon et le très moyen, notamment en Ligue des Champions ces derniers temps. Alors qu’une option d’achat d’environ 8 millions d’euros est présente dans son contrat, l’international transalpin (42 sélections) ne sait pas s’il sera encore dans la capitale française la saison prochaine. Interrogé sur son futur et sur l’intérêt de l’Inter d’Antonio Conte à son égard, Florenzi a expliqué ne pas savoir de quoi serait fait son avenir.

«C'est évidemment agréable d'être approché par une grande équipe comme l'Inter, mais je ne prête généralement pas attention aux rumeurs du marché, à ce que disent les gens ou à ce qu'écrivent les journaux. Je préfère les actions aux paroles, en travaillant sur le terrain mais aussi en dehors pour améliorer tous les aspects essentiels à la vie d'un joueur, de la nutrition au repos. Bref, je vis intensément l'expérience parisienne. En bref, pas de discussion. Toutes mes énergies sont investies dans la cause du PSG. J'essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaïfi et du manager général Leonardo, de Tuchel avec qui j'ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra», déclare-t-il à la Gazzetta dello Sport.