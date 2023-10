PL : Newcastle et Liverpool contrariés par West Ham et Brighton

La 8ème journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. A cette occasion, deux clubs européens, Liverpool et Newcastle, se déplaçaient respectivement sur les pelouse de West Ham et Brighton. Après une victoire retentissante contre le Paris Saint-Germain, les Magpies pouvaient revenir sur le wagon de tête en cas de victoire face aux Hammers. Néanmoins, les joueurs d’Eddie Howe, surement émoussés physiquement, concédaient l’ouverture du score rapidement avant de totalement renverser la situation grâce à Alexander Isak.

En toute fin de rencontre, West Ham trouvait les ressources pour égaliser à son tour et sauver le point du match nul par l’intermédiaire de Mohammed Kudus (2-2). Dans l’autre rencontre, on assistait à peu ou prou au même match avec une ouverture du score signée Brighton avant que Liverpool n’inverse totalement la tendance grâce à Mohamed Salah, également auteur de doublé. Mais finalement les locaux arrivaient encore une fois à prendre au moins un point avec le but tardif de leur capitaine Lewis Dunk (2-2). Enfin, Aston Villa devait également concéder le nul sur la pelouse de Wolverhampton (1-1).