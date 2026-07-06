Coupe du Monde 2026 : la chronologie de l’intervention de Trump à la FIFA dévoilée

Les coulisses de l’affaire Folarin Balogun continuent de se préciser. Selon les informations de Politico, la mobilisation de la Maison Blanche a débuté dès mercredi soir, quelques minutes après le carton rouge reçu par l’attaquant américain contre la Bosnie-Herzégovine. Andrew Giuliani aurait immédiatement alerté Donald Trump, avec lequel il échangeait régulièrement depuis le début de la Coupe du monde. Dans la foulée, Giuliani, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et plusieurs responsables de la Fédération américaine auraient lancé une stratégie destinée à contester la sanction. Cette offensive se serait ensuite étalée sur quatre jours, mêlant lobbying, arguments juridiques et démarches diplomatiques jusque dans les plus hautes sphères de la FIFA. Dès jeudi, Donald Trump aurait personnellement appelé Gianni Infantino afin de s’informer sur les règles encadrant le carton rouge et les possibilités de revoir la suspension. Les deux hommes se connaissent depuis près de huit ans. Pendant que les avocats de la Fédération américaine préparaient officiellement leur dossier, Giuliani et Lutnick auraient proposé de mettre des juristes de la Maison Blanche à leur disposition afin de renforcer l’argumentaire.

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En parallèle, Andrew Giuliani et Scott Goodwin, gestionnaire de fonds d’investissement qui avait contribué au financement du salaire de Mauricio Pochettino, se seraient penchés sur le passé de l’arbitre Raphael Claus. Plusieurs articles revenant sur des polémiques impliquant l’officiel brésilien auraient circulé parmi de hauts responsables américains afin d’étudier tous les arguments susceptibles d’appuyer la demande. Du côté de la FIFA, Emilio García, directeur des affaires juridiques de l’instance, aurait conseillé Gianni Infantino sur les différentes options offertes par le règlement. Avec plusieurs responsables de l’organisation, il aurait analysé si les circonstances du tacle de Balogun permettaient juridiquement de rouvrir le dossier. Dimanche, la FIFA annonçait finalement la suspension de l’exécution de la sanction, rendant l’attaquant éligible pour affronter la Belgique. L’instance assure que cette décision a été prise de manière totalement indépendante par sa commission de discipline composée de dix-huit membres. En revanche, elle n’a pas précisé si un vote avait eu lieu et n’a publié aucun rapport détaillant les motivations de cette décision exceptionnelle.