CAN 2025 : la première réaction du Sénégal après l’audience du TAS

Ce jeudi, le Tribunal arbitral du Sport (TAS) auditionnait le Sénégal et le Maroc au sujet de l’interminable feuilleton autour de la finale de la dernière CAN. Un choc qui avait vu les Lions de la Téranga s’imposer en prolongation, au terme d’une rencontre électrique, où ces derniers avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé aux Marocains. Le 17 mars dernier, le Jury d’appel de la CAF avait inversé la décision et finalement attribué la victoire au Maroc sur tapis vert (0-3), en application des articles 82 et 84 de son règlement.

La suite après cette publicité

Depuis, la Fédération sénégalaise conteste ce choix. Au sortir de l’audience, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, a pris la parole, depuis Lausanne (Suisse). « Ce que nous pouvons dire, c’est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont présenté toutes nos observations et ont été entendus par la formation arbitrale, a indiqué le dirigeant sénégalais à RMC Sport. Maintenant, il reste au TAS de rendre sa décision dans les jours ou semaines à venir… Je ne peux pas dire ce qu’il s’est réellement passé, car c’est un secret de la délibération. Mais je peux assurer que le Sénégal s’est bien défendu. » Les Marocains et les Sénégalais ont l’interdiction d’évoquer les débats de ce jeudi. Si le camp sénégalais se contente de généralités, le camp marocain, lui, a choisi de ne tout simplement pas s’exprimer.