Mercato Ligue 1 : tous les records d'un 31 août historique

Cet été, le mercato de Ligue 1 a été très spectaculaire. Le Paris Saint-Germain a réussi à attirer plusieurs stars mondiales telles que Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, ainsi que la superstar Lionel Messi. Le tout, en arrivant à conserver Kylian Mbappé malgré les assauts répétés du Real Madrid en fin de mercato.

De son côté, l’Olympique de Marseille n’avait pas les mêmes moyens financiers que son rival parisien, mais le club phocéen a impressionné en recrutant pas moins de onze joueurs (Luan Peres, Gerson, Pol Lirola, Pedro Ruiz, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Amine Harit, Mattéo Guendouzi et William Saliba). Voilà pour ce qui est des mouvements les plus marquants.

Un 31 août historique

Les autres formations du championnat de France ne sont pas en reste, car le site officiel de la Ligue 1 vient de publier un compte-rendu montrant que la dernière journée du mercato de L1, le mardi 31 août, est entré dans les annales avec 80 opérations réalisées ! Et cela concernait presque tout le monde, car 38 des 40 clubs professionnels français étaient connectés à la plateforme isyfoot (permettant d’enregistrer les recrues) durant la dernière heure du marché.

Impressionnant. Ce total représente pas moins de 12% de tous les mouvements estivaux en France. Et par rapport au dernier jour du mercato estival 2020, ce sont 33% d’opérations supplémentaires qui ont été finalisées ce 31 août 2021. Enfin, pour évoquer le marché des transferts dans sa globalité, il y a eu 11% de transactions en plus par rapport à 2020 et les mouvements de joueurs libres ont représenté 44% des transactions (contre 36% l’an dernier).