Real Madrid : Modric et Benzema ont déjà trouvé un surnom à Camavinga

Eduardo Camavinga s'est mis tout le monde dans la poche au Real Madrid en seulement quelques semaines. Même si les prestations collectives de la Casa Blanca manquent encore de régularité, celles du Français ont enthousiasmé tout le monde, y compris Carlo Ancelotti, son entraîneur. Le jeune milieu de terrain de 18 ans a d'ailleurs raconté à Ouest France que ses nouveaux coéquipiers lui ont déjà fait une petite place dans le vestiaire.

«Tout s’est bien passé. J’étais surpris. Ce sont des joueurs humbles qui m’ont mis directement à l’aise. Ils me font quelques blagues même si je ne parle pas bien espagnol… Quel genre de blagues ? Avec Luka (Modric) et Karim (Benzema), ils m’appellent… C’est un secret, je ne peux rien dire (rires). Mais ils m’appellent par un autre prénom. Ça veut dire que je suis bien intégré.» On finira bien par connaître ce fameux surnom.