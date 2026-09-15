Liga : le Real Madrid s’en tire très bien sur la pelouse d’Elche

Vainqueur autoritaire du Rayo Vallecano il y a trois jours, le Real Madrid repartait au combat en Liga. Pour cette 6e journée, le club de la capitale se rendait à Elche, bon dernier mais mal récompensé, avec l’ambition d’enchaîner pour mettre la pression sur le FC Barcelone, trois longueurs devant et qui reçoit Santander demain (21h30). Pour ce match en semaine, José Mourinho observait une nouvelle petite rotation d’effectif avec les titularisations d’Alexander-Arnold en latéral droit, les retours d’Huijsen et de Cucurella dans le onze, en plus de la première titularisation de Tchouameni de la saison. Pour l’animation, Güler, homme en forme depuis le début de la compétition, accompagnait Diomandé, Vinicius et Mbappé.

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Dans cette configuration, le Real a bien failli frapper d’entrée avec une opportunité que Vinicius n’est pas parvenu à convertir (2e). En manque de confiance pour ses débuts, Diomandé écopait lui d’un avertissement dès la 4e, et le bon centre de Sangaré pour la frappe croisée de Morente ne fut pas loin d’offrir l’ouverture du score à Elche (8e). Les locaux offraient une belle résistance, souvent au prix d’un combat physique intense, de duels âpres, et d’une tension élevée en tribune et sur la pelouse. Le tir d’Osorio en pivot confirmait ce temps fort (17e), tandis que Vinicius, en guise de réponse, gâchait encore une nouvelle situation (21e). Le Brésilien était sans doute le seul Madrilène un ton en dessous ce soir.

Le Real a eu chaud

Le talent a fini par faire la différence par Arda Güler, auteur d’un magnifique coup-franc (0-1, 25e). Elche accusait le coup et encaissait même un second but avec cette fulgurance de Diomandé côté droit. Lancée à pleine vitesse, la recrue star du mercato distribuait un centre parfait pour Mbappé qui concluait au point de penalty (0-2, 33e). Il inscrivait là son 7e but en Liga, déjà, non sans se faire une petite frayeur avec le gardien. L’ailier ivoirien pouvait serrer les poings avec cette première passe décisive. Le score aurait même pu être plus grave sans un hors-jeu de Mbappé, encore buteur sur cette passe de Valverde (41e). Une fois cet avertissement passé, les Franjiverdes terminaient mieux cette première période, sans parvenir à concrétiser ses occasions par Osorio (43e) et Morente (45e+2).

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Ils n’avaient pas encore baissé les bras dans cette rencontre, à l’image de cette tête d’Osorio contrée (49e), d’une nouvelle frappe de l’attaquant argentin (59e) après un bon travail de Lemar, enthousiaste pour son entrée en jeu, puis de Morente (63e). Secoués, les Merengues laissaient en plus de cela leurs adversaires en vie avec cette occasion que gâchait encore Vinicius (65e) avant de sortir. À force de pousser, la lanterne rouge finissait par être récompensé par une magnifique tête d’un aérien Osorio (1-2, 71e). Les entrées de Brahim Diaz et de Bellingham ne parvenaient pas à casser cette dynamique. Pire encore, le Real réagissait au lieu d’agir, et les hommes de Martin Anselmi réussissaient à égaliser au terme d’un très beau mouvement collectif conclu par un tir de Nino (2-2, 82e).

Mourinho sortait ses derniers atouts encore disponibles avec les entrées d’Endrick, pour sa première de la saison, et Espi pour sortir Tchouameni et Alexander-Arnold. Dans un système à trois avants-centres, la Casa Blanca osait un déséquilibre offensif qui aurait pu lui être fatale si Elche avait mieux négocié deux ou trois situations. Au lieu de cela, la pression madrilène faisait la différence, notamment sous les coups de boutoir de Diomandé, très bon ce soir. Après des occasions d’Endrick et Espi, Bellingham trouvait Mbappé dans la profondeur, qui préférait servir Espi plutôt que de conclure seul (2-3, 90e+1). Le Real s’en tire bien et revient à égalité de points avec le Barça.