Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

LdC, Pafos-Monaco : l’étonnant homme du match de l’UEFA

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mohammed Salisu avec l'AS Monaco @Maxppp

Monaco peut nourrir de gros regrets. Après avoir mené deux fois au score, le club princier a du se contenter d’un nul 2-2 sur la pelouse de Pafos dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Salisu a bien malgré lui marqué le deuxième but de l’égalisation contre son camp dans les dernières minutes.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
Mohammed Salisu est élu Player of the Match par l'observateur technique de l'UEFA.

2️⃣-2️⃣ #PAFASM
Voir sur X

Il n’y est pas pour grand-chose puisqu’il a été surpris par le ballon rebondissant sur la barre après la tête de Sunjic, poussant le cuir au fond de ses propres filets. C’est pourtant le défenseur central qui a été désigné homme du match par l’UEFA.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
Saidu Salisu

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Saidu Salisu Saidu Salisu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier