LdC, Pafos-Monaco : l’étonnant homme du match de l’UEFA

Monaco peut nourrir de gros regrets. Après avoir mené deux fois au score, le club princier a du se contenter d’un nul 2-2 sur la pelouse de Pafos dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Salisu a bien malgré lui marqué le deuxième but de l’égalisation contre son camp dans les dernières minutes.

Il n’y est pas pour grand-chose puisqu’il a été surpris par le ballon rebondissant sur la barre après la tête de Sunjic, poussant le cuir au fond de ses propres filets. C’est pourtant le défenseur central qui a été désigné homme du match par l’UEFA.