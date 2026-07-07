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Coupe du Monde 2026 : énorme inquiétude pour la Norvège avant l’Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Norvège Angleterre
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La Norvège aborde son quart de finale de Coupe du Monde 2026 contre l’Angleterre avec une légère inquiétude sur l’état physique de son groupe. Le sélectionneur Stale Solbakken a indiqué que plusieurs joueurs souffraient de fatigue, de toux et de symptômes légers après les nombreux déplacements effectués depuis le début du tournoi. Deux joueurs ont notamment été touchés ces derniers jours, dont Marcus Pedersen, absent lors du huitième de finale face au Brésil.

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Malgré ces alertes, le staff norvégien ne semble pas croire à la circulation d’un virus au sein de la sélection. Solbakken attribue plutôt ces problèmes aux voyages répétés, à la climatisation et à l’accumulation de fatigue physique et émotionnelle. Les Scandinaves disposent désormais de plusieurs jours pour récupérer avant d’affronter l’Angleterre samedi à Miami.

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