Les belles condoléances des stars du FC Barcelone à Hansi Flick pendant la célébration du titre

Quelle belle soirée pour le Barça. Les Blaugranas n’ont pas juste dominé et battu leur ennemi juré. Ils ont, au passage, été couronnés champions d’Espagne pour une deuxième saison de suite. De quoi conclure une saison où il y a certes eu un échec en Europe, mais pendant laquelle la bande de Pedri et de Lamine Yamal a été exceptionnelle sur la scène nationale, avec 17 victoires en 17 matchs à la maison par exemple.

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Forcément, les joueurs barcelonais étaient très heureux à la fin du match, n’hésitant pas à célébrer avec Hansi Flick, dans un contexte délicat pour l’Allemand qui venait de perdre son père. Ils ont été nombreux à s’exprimer devant les caméras de Movistar au milieu de leurs célébrations. « Cette victoire, elle a le goût de la gloire, on voulait gagner pour l’histoire. Mais aussi pour Flick, pour tout ce qu’il nous a donné », a indiqué Pedri, premier joueur du Barça à s’exprimer après la victoire.

Le Barça est aux anges

« Tous les titres sont spéciaux, mais encore plus quand tu le gagnes à la maison contre le Real Madrid. Chaque titre, il faut le célébrer, surtout la Liga », a de son côté expliqué Frenkie de Jong. « Au début de saison, on voulait gagner des titres, donc il faut célébrer. On a bien fait les choses. On a eu des moments compliqués, mais on a su revenir plus forts », a indiqué Raphinha. A noter que tous les joueurs ont effectivement eu un mot pour Hansi Flick, et le Brésilien a même fait comprendre que l’Allemand avait sauvé sa carrière.

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« On devait faire un peu plus pour Flick ce soir, et être tous unis », a de son côté affirmé Gerard Martin. « L’équipe a fait un travail spectaculaire. Battre le Real c’est magnifique. On dédie cette victoire à toute la famille de Flick, qui passe un moment compliqué. De très belles choses sont à venir, on va tout donner pour ce maillot », a lancé Cubarsi, suivi par Eric Garcia : « ce fut une journée dure pour notre coach, on devait gagner. Nous sommes une équipe jeune. Nous qui sommes ici depuis gamins, on sait ce que ça veut dire de battre le Real Madrid et gagner la Liga ». Pas de doutes, Flick est très bien entouré à Barcelone.