Le transfert de Vinicius Jr est dangereux pour Arsenal, une véritable mutinerie se prépare contre Infantino

Arsenal prend des risques avec Vinicius Jr

Dans le Daily Mail, on pense qu’acheter Vinicius Jr serait un vrai pari de la part de Mikel Arteta. En effet, le média anglais tempère l’enthousiasme de tout le monde en soulignant le pari tactique et financier colossal que représenterait l’arrivée de Vinícius Júnior à Arsenal. Si le Brésilien résoudrait le manque d’efficacité offensive du couloir gauche des Gunners grâce à ses statistiques individuelles exceptionnelles, son recrutement menacerait l’équilibre collectif prôné par Mikel Arteta. Peu enclin aux tâches défensives et au pressing intense par rapport à un Gabriel Martinelli, la star madrilène forcerait l’entraîneur espagnol à repenser son système ou à compter sur d’autres éléments, comme la possible recrue Bruno Guimarães ou Declan Rice, pour compenser son faible repli. De plus, faire du joueur le plus haut salaire de Premier League ferait exploser la grille salariale de l’effectif, un risque financier majeur qu’Arteta semble pourtant prêt à assumer pour s’offrir une superstar capable de faire basculer les plus grands matchs.

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Gianni Infantino en danger

Gianni Infantino “doit partir”, comme le demande le Daily Mail sur sa Une. Le média anglais révèle que la pression s’accentue dramatiquement sur Gianni Infantino : la fédération anglaise (FA) s’apprête à imiter le Pays de Galles en lui retirant officiellement son soutien pour un quatrième mandat à la tête de la FIFA. Conséquence directe du fiasco lié au projet de vente des droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés pour 3,6 milliards d’euros, cette fronde conjointe de l’UEFA et de la CONCACAF laisse le président suisse au bord du gouffre. Pour l’éjecter de son poste, les contestataires doivent rassembler 104 nations, et 16 voix manquent encore à l’appel en dehors du bloc euro-américain. Si les fédérations d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Océanie ne lui ont pas encore tourné le dos, son maintien au pouvoir ne tient plus qu’à un fil. Le quotidien espagnol AS confirme l’ampleur de la « mutinerie » au sein du football mondial, où la liste des dissidents ne cesse de s’allonger à seulement sept mois de l’élection présidentielle de la FIFA à Rabat. Emmenées par le Pays de Galles et la Roumanie dont le président siège pourtant au Conseil de la FIFA, plusieurs fédérations européennes comme l’Angleterre, la Finlande, la Serbie, ont officialisé le retrait de leur soutien à Gianni Infantino. Alors que l’UEFA menace désormais d’engager des poursuites judiciaires suite au fiasco du projet d’investissement privé, l’instance européenne cherche activement une alternative crédible, hésitant entre Nasser Al-Khelaïfi et le président de la CONCACAF, Victor Montagliani.

L’avenir de Mudryk fait parler

Autorisé à rejouer après l’annulation par le TAS de sa suspension pour dopage, Mykhailo Mudryk suscite un vif intérêt sur le marché. Frank Lampard souhaite faire venir l’ailier ukrainien de 25 ans à Coventry, mais se heurte à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League. De son côté, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, temporise quant à l’avenir de son joueur, actuellement en tournée de pré-saison à Hong Kong. Le technicien espagnol appelle à la patience pour lui laisser le temps de retrouver son meilleur niveau physique après près de deux ans d’inactivité. Chelsea n’a pas encore tranché sur une éventuelle décision concernant la suite de sa carrière au club. Certains pensaient que Chelsea privilégierait un prêt en Premier League pour le remettre dans le bain du championnat anglais. Or, selon nos informations, c’est bel et bien à Strasbourg que Chelsea souhaite prêter son joueur âgé de 25 ans.