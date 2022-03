EdF : Didier Deschamps revient sur la première sélection de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse ce lundi sur la première sélection en bleu de Jonathan Clauss, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a voulu mettre les choses au clair concernant le milieu droit du RC Lens. Le technicien français a expliqué que le Lensois était là, car il le méritait et qu’il ne l’avait pas appelé pour faire sensation sur internet. « Je ne l’ai pas appelé pour le buzz ! J’ai aperçu la vidéo mais je ne suis pas sur les réseaux. Ça a amené beaucoup de joies pour les gens autour de lui, ses proches. C’est normal mais je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Il est là parce qu'il le mérite, l’histoire est belle, car il a une trajectoire particulière mais ce n’est pas la fête à Jonathan, ce n’est pas son jubilé, il ne doit pas considérer ça comme son jubilé. Il n’a pas 20 ans ou 22 ans mais il doit considérer ça comme une étape. », a expliqué Deschamps.

Le sélectionneur tricolore a ensuite expliqué que le milieu de 29 ans aurait sa chance lors de ce rassemblement des Bleus et qu’il aurait déjà pu être appelé il y a quelques mois. « Il aura du temps de jeu, ce n’est pas facile de faire abstraction de ce côté émotionnel, avec ce contexte mais la seule vérité est celle du terrain et c’est celle-là qui l’a mené ici. Ça aurait déjà pu au moins de novembre mais je ne l’ai pas fait, mais il a tous les mérites à être là », a déclaré le coach français. L’Équipe de France affrontera la Côte d’Ivoire le 25 mars et l’Afrique du Sud le 29 mars.