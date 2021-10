OL : Cris valide la méthode Peter Bosz

Après neuf saisons passées du côté de l'Olympique Lyonnais et un retour furtif au Brésil, l'ex-défenseur central auriverde Cris est aujourd'hui entraîneur du Mans, actuel 8e du Championnat National. Une deuxième expérience sur le banc d'une équipe première après le GOAL FC (National 2) et plusieurs années passées dans le centre de formation de l'OL, entre l'équipe réserve et les moins de 19 ans.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Ouest-France, celui qu'on surnommait le Policier s'est livré sur le début de saison de son homologue Peter Bosz, arrivé cet été sur le banc de l'OL : « j’apprécie que dès son arrivée, il prenne des décisions et mette tout en place en ce sens. Il a une manière de travailler, aux joueurs de s’adapter à lui. Pas l’inverse. De l’extérieur, j’aime bien ses attitudes, la manière dont il change certaines choses à l’Olympique Lyonnais. »