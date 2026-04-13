OL : Endrick relance l’agitation à Madrid

Après six matchs sans succès en championnat, l’Olympique Lyonnais a renoué avec le chemin de la victoire en s’imposant contre Lorient pour la fin de cette 29e journée de Ligue 1 (2-0). Les Gones se sont imposés au meilleur des moments puisqu’ils restent toujours dans la course au podium, pour une qualification directe en Ligue des Champions. Et avec un choix fort de Paulo Fonseca, qui assurait ne pas être «satisfait du jeu d’Endrick. Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Je pense néanmoins qu’il doit faire mieux, j’attends davantage de lui», et l’a donc mis sur le banc au coup d’envoi.

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Mais le style de jeu lyonnais n’était pas spécialement meilleur sans le prodige brésilien, qui est alors entré dès la pause, en compagnie du duo Corentin Tolisso - Orel Mangala. Et le Madrilène a tout changé en étant passeur décisif sur l’un de ses premiers ballons pour Yaremchuk et en apportant beaucoup de danger, avant d’être décisif sur le deuxième but signé Tolisso. «Son entrée a fait du bien et il a été important. Il a été décisif. C’est ce que je veux. Il a compris ce que je voulais de lui, et c’est ce que j’aime. Endrick est une très bonne personne que j’aime beaucoup. Je lui ai parlé et il a compris la situation», avait réagi Paulo Fonseca après la victoire.

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L’Espagne comprend le choix de Fonseca

Et forcément, cette prestation a été scrutée de près en Espagne. Inquiète de sa récente forme et des déclarations du manager rhodanien avant la rencontre, la presse madrilène a salué sa prestation : «Endrick a transformé son équipe de Lyon lors d’une seconde mi-temps au cours de laquelle le Brésilien a été à l’origine de deux buts après être entré en jeu en première mi-temps (2-0). Lyon a complètement changé de visage après l’entrée en jeu d’Endrick», a expliqué Marca.

Rejoint par AS, qui rappelle que «son entrée en jeu après la pause a renversé le cours d’un match qui s’annonçait très difficile pour l’Olympique lyonnais. Endrick est entré en jeu avec envie, exactement comme Fonseca le lui avait demandé en conférence de presse». Même chose pour Mundo Deportivo, qui a salué le sursaut du Brésilien. Un réveil, au meilleur des moments, car l’Olympique Lyonnais doit aller chercher un succès au Parc des Princes pour envoyer un sérieux message dans la course au podium.