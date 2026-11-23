Les phases finales de la MLS ont réservé un scénario cruel au Chicago Fire de Robert Lewandowski dans la nuit de dimanche à lundi, à l’occasion du match du premier tour des play-offs. Malgré une nette domination dans le jeu, la franchise de l’Illinois a concédé l’ouverture du score au retour des vestiaires face au Charlotte FC d’Allan Saint-Maximin, avant que le buteur polonais n’égalise à la 68e minute. Alors que le staff local avait même remplacé son gardien en vue d’une éventuelle séance de tirs au but, les visiteurs ont arraché un penalty au bout du temps additionnel : d’abord mis en échec par Josh Cohen, le capitaine espagnol Pep Biel a finalement suivi pour offrir une victoire renversante aux siens (2-1, 90e + 12) avant la manche retour prévue samedi en Caroline du Nord.

La suite après cette publicité

À l’Ouest, les Vancouver Whitecaps ont en revanche parfaitement assumé leur statut de leaders de conférence en s’imposant avec autorité sur leur pelouse face au Real Salt Lake (2-0), tout juste rescapé d’un barrage victorieux contre Seattle vendredi dernier. Portée par des réalisations d’Edier Ocampo et de Bruno Caicedo, la formation canadienne a fait le travail sans avoir besoin de titulariser Thomas Müller : ménagé après une blessure à la cuisse contractée en octobre et remplaçant pour la quatrième fois de rang, l’attaquant allemand s’est contenté d’entrer en jeu pour disputer la dernière demi-heure et gérer ce succès précieux.