Le plan ultra-sécurisé de l’OL pour Marseille

Pour ne pas revivre la même soirée que celle du 29 octobre dernier. Il y a plus d’un mois maintenant, le bus de l’Olympique Lyonnais était pris pour cible aux abords du Stade Vélodrome. Des incidents terribles et une violence qui aurait pu coûter un oeil à Fabio Grosso, limogé depuis. Non, cette fois-ci, pour ce remake d’OM-OL, les Gones devraient pouvoir compter sur un plan de sécurité lourd, à la hauteur on l’espère de l’affiche. Dans un long papier, L’Équipe explique que le car lyonnais sera banalisé, «renforcé au niveau des vitres avec un film antiblast qui empêchera les éclats de verre d’atteindre le groupe, en cas de projectiles lancés.» À l’intérieur du bus, trois agents de sécurité, pour veiller.

D’autres changements par rapport au 29 octobre dernier méritent le coup d’oeil. Déjà, l’OL a changé d’hôtel, sans que la localisation de celui-ci ne soit révélé. Il n’y aura également pas de supporters de Lyon dans le parcage visiteurs, rien de très surprenant face au risque que représente une telle rencontre (classée 5 sur 5 sur le barème d’évaluation), dans un tel contexte. «Les effectifs de CRS et gendarmes mobiles pourraient être doublés», toujours selon L’Équipe. Sans oublier que le trajet du bus ne sera pas le même que celui du 29/10, puisqu’il évitera la zone du caillassage à Sainte-Marguerite Dromel. Un sacré protocole qui devrait rassurer les joueurs lyonnais.