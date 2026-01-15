Le Maroc retourne tout un pays, le PSG sur un cador de Premier League

Le Maroc s’offre une qualification historique

Le Maroc tient sa finale. Après une séance de tirs au but irrespirable pour les supporters, les Marocains sont venus à bout du Nigeria. L’équipe de Walid Regragui a relevé le défi physique pour Le Parisien. Le Nigéria était pourtant la meilleure attaque de la compétition avec 14 buts, mais le Maroc a tenu tête et avec l’énergie déployée sur le terrain, les hommes d’Eric Chelle sont restés dans leur camp et ont résisté aux assauts marocains. Mais ce sont les tirs aux buts qui ont donné le verdict de cette demi-finale sous haute tension. L’Equipe de son côté parle d’une issue «à l’arrachée». D’ailleurs après le match, Hakimi a fondu en larmes dans les bras de Brahim Díaz. Titulaire pendant les 120 minutes, Achraf Hakimi a répondu présent dans l’intensité et a aussi assumé son statut de leader en transformant son tir au but. Au moment où il s’est présenté face au gardien nigérian, beaucoup ont repensé à son tir manqué face à l’Afrique du Sud il y a un an et demi. Et pourtant, lui n’a pas tremblé.

Le PSG veut Enzo Fernández

Le PSG n’a encore réalisé aucun recrutement cet hiver, malgré des performances récentes en dents de scie et un effectif limité en options. Le milieu de terrain, en particulier, montre des signes de fatigue et d’inconstance, tandis que la défense et l’attaque manquent de profondeur. Le retour d’Achraf Hakimi et d’Ibrahim Mbaye devrait soulager certaines lacunes, mais la concurrence interne reste faible. D’ailleurs, selon le journal L’Equipe, Enzo Fernandez fait partie des cibles que le PSG a cochées sur sa liste. Ce dossier devrait néanmoins ne pas aboutir au mois de janvier.

Arsenal prend une option sur la qualification

On part en Angleterre avec le derby de Londres. «Evasion vers la victoire», placarde le Daily Mirror, un titre qui met à l’honneur Viktor Gyokeres. Arsenal a pris une courte option en demi-finale de League Cup après un match spectaculaire face à Chelsea à Stamford Bridge (2-3). Viktor Gyökeres a mis fin à sa disette en marquant et en délivrant une passe décisive, dans l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Gunners. Arsenal a dominé au score tout au long de la rencontre, mais Chelsea n’a jamais abdiqué. Alejandro Garnacho a inscrit un doublé, profitant notamment d’erreurs du gardien. Les Gunners s’imposent finalement 3-2 à l’issue de ce match aller et prennent une option sur la qualification. Surtout, ils restent en course pour un quadruplé cette saison.