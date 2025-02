LdC, PSG : la réaction à chaud de Vitinha

Le Paris Saint-Germain a facilement disposé du Stade Brestois ce soir à Roudourou (3-0). Une large victoire à l’issue de laquelle Vitinha a été élu homme du match par l’UEFA. Interrogé, le milieu lusitanien s’est dit satisfait, mais n’enterre pas les Bretons.

« On a le résultat, tu peux plus dire qu’on est une équipe. On est content, mais ce n’est pas fini. On attend Brest au Parc. On sait que ça va être difficile parce que cette équipe ne lâche pas », a confié le Portugais au micro de Canal+.