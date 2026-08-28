Lille : Davide Ancelotti s’enflamme sur Olivier Giroud

À 39 ans, Olivier Giroud a une nouvelle fois été déterminant face au PSG avec deux passes décisives et une activité de tous les instants. Une prestation saluée par son coach Davide Ancelotti après la rencontre, qui a loué son intelligence, son investissement et son importance pour le LOSC.

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« Olivier, c’est quelqu’un de très respectueux, qui ne veut pas me tutoyer même si je suis plus jeune que lui. Son travail est très important pour moi. Sur le terrain, bien sûr, aujourd’hui, il a joué comme un homme sur le terrain. Je n’ai pas la nécessité de le changer s’il joue comme ça : il peut jouer 90 minutes tout le temps. C’est quelqu’un de très curieux, très intelligent. C’est une chance pour le club d’avoir quelqu’un comme ça », a expliqué le coach de 37 ans an conférence de presse. L’ancien attaquant de l’AC Milan appréciera.