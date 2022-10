Coupe du Monde 2030 : l'Ukraine rejoint officiellement l'Espagne et le Portugal dans une candidature commune

C'est désormais officiel, les fédérations espagnole (RFEF) et portugaise (FPF) de football ont incorporé la fédération ukrainienne (AUF) au sein d'une candidature commune pour organiser la Coupe du Monde 2030. La proposition bénéficie entre autre du soutien inconditionnel de l’UEFA et de son président, Aleksander Ceferin, alors que cette candidature est censée renforcer les liens entre les différents pays européens. L’arrivée de l’Ukraine ne modifie pas la feuille de route déjà établie : l’Espagne maintient ses onze sites et le Portugal continuera avec les trois siens. La Commission de coordination de la Coupe du monde 2030, dirigée par Antonio Laranjo, travaille déjà avec la participation de l’Ukraine, qui intégrera bientôt les membres de sa délégation.

La suite après cette publicité

« Le projet vise à servir de source d’inspiration à la société à travers le football, avec un message porteur de solidarité et d’espoir. La candidature de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine a l’approbation du gouvernement et du chef de l’État. Elle respectera tous les délais de livraison selon le carnet de commandes de la FIFA. Nous sommes convaincus que la famille du football mondial adoptera et soutiendra cette initiative » peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué de la RFEF.