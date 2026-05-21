Sénégal : Pape Thiaw justifie la nouvelle absence de Malang Sarr

C’était un nom qui était logiquement très attendu. Nommé dans l’équipe type de la Ligue 1 cette saison, Malang Sarr a réalisé une grosse saison avec le RC Lens. Et alors qu’il a décidé de représenter le Sénégal, le défenseur de 27 ans n’a toujours pas été appelé en sélection. Ces dernières heures, la presse sénégalaise révélait ainsi que plusieurs cadres semblaient contre son arrivée au sein de la Tanière. Une tendance qui s’est visiblement confirmée ce jeudi puisqu’il n’est pas dans la liste pour la Coupe du Monde dévoilée par Pape Thiaw.

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Dans la foulée, le sélectionneur du Sénégal s’est expliqué sur ce choix. «Ça fait X temps qu’on entend parler de Malang Sarr. C’est un excellent joueur, avec qui j’ai parlé. Un garçon discipliné. Je l’ai félicité pour sa présence dans le XI ligue 1. Maintenant, il y a des choix, je les ai faits et je les assume. C’est un groupe équilibré et bien pensé. Malang Sarr je l’ai eu 2 fois au téléphone. La première fois c’était pour s’entretenir avec lui, la deuxième fois pour le féliciter. Je le suis. Je l’ai mis dans la liste de mes réservistes.»