Le message d’adieu émouvant de Stephan El Shaarawy à l’AS Roma

Stephan El Shaarawy va quitter l’AS Roma au terme de son contrat dans la capitale italienne. Arrivé en 2014, parti une première fois avant de revenir en 2021, l’attaquant de 33 ans n’a finalement pas obtenu de prolongation de contrat. Auteur de plus de 300 matchs sous le maillot giallorosso, il s’apprête à disputer son dernier match à l’Olimpico, à l’occasion du derby face à la Lazio.

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Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur a tenu à saluer l’ensemble du club : « je suis arrivé ici avec des rêves, des ambitions et une grande envie de faire mes preuves. Je pars le cœur rempli. Rempli de souvenirs, de combats menés ensemble, de joies immenses, mais aussi de moments difficiles qui m’ont fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Dans cet environnement, j’ai trouvé une affection véritable, une estime sincère et un sentiment d’appartenance qui va au-delà du football. J’ai toujours cherché à honorer ce maillot de la manière la plus authentique possible, en donnant tout ce que j’avais, chaque jour, sans jamais me ménager. Nous avons écrit ensemble des pages importantes, en vivant des émotions qui resteront indélébiles, comme la victoire d’un trophée international qui nous a encore plus unis et que je porterai toujours en moi.

Au fil du temps, les responsabilités ont grandi et porter le brassard de capitaine a été bien plus qu’un simple rôle : ce fut un immense honneur et l’une des plus grandes marques d’estime que j’aurais pu recevoir. Un privilège que je garderai toujours dans mon cœur. Comme toutes les histoires, celle-ci a eu un début et touche aujourd’hui à sa fin. Ce fut une saison particulière, en partie difficile, mais cela fait partie du football et cela ne change en rien qui je suis et ce que j’ai toujours donné. Le derby sera mon dernier match à domicile à l’Olimpico. Et il n’y a pas de meilleur match que celui-ci pour mettre en œuvre tout ce que j’ai toujours recherché dans ce sport : l’engagement, le respect et le dévouement pour ce maillot, mais surtout ma gratitude. »