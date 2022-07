PSG, FC Barcelone : pourquoi Joan Laporta pense pouvoir rapatrier Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi de retour à Barcelone l'été prochain ? Les informations publiées ce week-end en Espagne vont dans ce sens. Déjà, avec des déclarations de Joan Laporta, président du club, qui affirmait vouloir offrir une vraie fin à l'Argentin à Barcelone suite à son triste départ il y a un an. Puis, via un article de Sport, affirmant que Xavi souhaite le voir revenir en Catalogne au terme de son contrat avec Paris, en juin prochain.

Rien de vraiment surprenant à vrai dire, puisque tout le monde se doute bien qu'un jour ou l'autre, la vedette de l'Albiceleste est vouée à revenir au sein de son club formateur, que ce soit en tant que joueur ou avec un autre rôle. Toujours est-il que le PSG souhaite le prolonger jusqu'en 2024, toujours selon les publications espagnoles. Ce lundi, Sport dévoile les raisons qui poussent Laporta à envisager un retour du natif de Rosario au Camp Nou.

Laporta y croit dur comme fer

Tout d'abord, le patron du Barça est convaincu de la faisabilité de l'opération, puisqu'il sait que l'argent ne sera pas un problème et que malgré le départ tumultueux du joueur, la relation reste plutôt saine. Laporta sait qu'il a fait ce qui était le mieux pour le club, et la non-prolongation de l'Argentin était une fatalité qu'il ne pouvait pas éviter au vu de la situation. Il est persuadé que Lionel Messi le sait et ne lui en veut pas.

Sur le plan financier, comme expliqué plus haut, il n'a aucun doute sur le fait que l'Argentin acceptera de rentrer à Barcelone même s'il sait qu'il aura des offres plus intéressantes financièrement. Tout comme le boss barcelonais est convaincu qu'en fin de saison prochaine, son club sortira d'une grande saison et aura retrouvé sa place de puissance européenne, ce qui sera un point positif pour Messi. Les motivations de Laporta sont d'ailleurs surtout sentimentales. Le Barça veut que celui qui a été le meilleur joueur de son histoire termine sa carrière chez lui. De la plus belle des manières. Rendez-vous dans un an...