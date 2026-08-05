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Real Madrid : Vinicius est arrivé à l’entraînement avec son agent

Par Valentin Feuillette
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Vinicius Jr est arrivé ce mercredi à la Ciudad Real Madrid accompagné de son agent. L’attaquant brésilien, dont l’avenir continue d’agiter le mercato, doit poursuivre les discussions avec les dirigeants madrilènes concernant une éventuelle prolongation de contrat. Cette présence à Valdebebas intervient dans un contexte particulièrement tendu alors que les négociations n’ont toujours pas abouti.

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La réunion à venir pourrait donc représenter un moment clé dans le dossier. Le Real Madrid souhaite conserver sa star et éviter une situation dangereuse à l’approche de la fin de son contrat, tandis que le clan Vinicius reste attentif aux conditions proposées par le club. Arsenal suit toujours le dossier avec ambition et pourrait profiter du moindre blocage pour tenter une offensive spectaculaire.

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